DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı gençleri aşıya teşvik amaçlı kampanya düzenledi.

DÜZCE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı gençleri aşıya teşvik amaçlı kampanya düzenledi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Aşılama çok önemliyken aşı karşıtlarını anlayamıyorum. Aşı olan gençlere çekilişle tablet, bisiklet ve powerbank hediye edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılamalarda Düzce halen sarı iller arasında yer alıyor. Düzce'nin mavi iller arasında yerini alması amacıyla aşılama oranlarının yüzde 75'in üzerine çıkması hedefleniyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi aşıya teşvik etmek amacıyla hediye kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde ilk doz aşısını olan 17-30 yaşları arasındaki kişilere çekilişle 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet powerbank verilecek. Kampanyanın amacına ulaşması durumunda ise yeni bir kampanya düzenlenecek. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, kampanyayla birlikte aşılamada hareketlilik başladığını belirterek, önceki gün binin üzerinde birinci doz, dün de binin üzerinde birinci doz aşı yaptıklarını, hedeflerinin yüzde 75 oranını geçip mavi iller arasında yer almak olduğunu söyledi.

'TEK ÇARE AŞI OLMAK'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı karşıtlarını anlayamıyorum. Çünkü bu işin tek çaresi aşı olmak. Aşıya karşı olanların karşı olma gerekçelerine de bir anlam veremiyorum. Gördüğümüz manzara karşısında yani Düzce'nin mavi iller arasında yer almaması nedeniyle bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde aşı olmayı, özellikle de gençleri aşıya teşvik etmek için kurayla 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet powerbank dağıtacağız. Bunun olumlu etkilerini görmemiz durumunda kampanyamız büyüyecek ve ikinci bir kampanya daha yapacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'UN AŞI RAPORU: EN FAZLA KADIKÖY, EN AZ SULTANBEYLİ
İSTANBUL'UN AŞI RAPORU: EN FAZLA KADIKÖY, EN AZ SULTANBEYLİ
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Mesut Akusta Acun Ilıcalı
Spor Marcao Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:06:58. #1.15#

title