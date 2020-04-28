Düzce'de asfaltlama çalışmaları Düzce Valiliği, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yapımına ara verilen asfalt çalışmalarının yaz döneminde yeniden başladığını bildirdi.

Düzce Valiliği, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yapımına ara verilen asfalt çalışmalarının yaz döneminde yeniden başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde il genelinde yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatı doğrultusunda Düzce İl Özel İdaresi'ne bağlı yol yapım ekiplerinin öncelikli olarak sel felaketinden en çok etkilenen Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde asfalt çalışmalarına başladığı ifade edilerek, "Bu kapsamda, ilk olarak Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde asfaltlama ve yol bakım çalışmaları başlamıştır. Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde başlanılan asfalt çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından diğer ilçelerimizde asfaltlama çalışmalarına devam edilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca 2020 yılı için kente tahsis edilen Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneği ile il genelinde 100 kilometrenin üzerinde asfaltlama yapım çalışmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA