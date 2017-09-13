Düzce'de Asfaltlama Çalışmaları

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in, Cumhuriyet Mahallesinde inşaatı devam eden kapalı pazar yeri bölgesinde süren asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, pazar yeri inşaatının kısa sürede bitirileceği ve hizmete girmeden önce tüm bağlantı yollarının da asfaltlanacağı kaydedildi.