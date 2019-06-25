Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları

Düzce'de polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 27 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde 12 nokta belirleyerek uygulama yaptı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde ve sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda uygulama yapan ekipler, gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren, abartı egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarını denetledi.

Yapılan uygulamalarda, 407 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) yönünden sorgusunu yapan ekipler, yoklama kaçağı olan 2 şahsa durum tebliği yaptı.

Trafik yönünden 382 aracı kontrol eden ekipler, 77 araca toplam 70 bin 777 lira idari para cezası uygulayıp 22 motosiklet, 4 otomobil ve 1 Pat Pat olmak üzere toplam 27 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA