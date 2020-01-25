Düzce'de asayiş uygulaması
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Düzce'de asayiş uygulaması

Düzce'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:34
Düzce'de asayiş uygulaması

'de ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından 'nde belirlenen noktada gerçekleştirilen uygulamada, sürücüler ve araçlar denetlendi. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

Araçlardaki sürücülerin ve yolcuların üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Uygulama kapsamında durdurulan sürücüler de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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