Düzce'de asayiş olayları azaldı

06.01.2020 23:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:14

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2018 yılına göre 2019 yılında asayiş olaylarında yüzde 12 azalma olduğunu söyledi.



Düzce Valiliğinde 2019 yılı asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Dr. Zülkif Dağlı 2018 ile 2019 yıllarında yaşanan asayiş olaylarını karşılaştırmalı olarak tek tek aktardı.



Emniyet Bölgesinde asayiş olaylarında yüzde 12'lik bir azalış yaşandığını dile getiren Vali Dağlı "Asayiş olaylarına baktığımızda, 2018 yılında 7 bin 881, 2019 yılında 6 bin 939 olay meydana geldi. Bunlardan 2018 yılında 475 kişi, 2019 yılında ise 401 kişi tutuklandı. Olayların aydınlanma oranı yüzde 90,5. Asayiş olaylarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12 azalış söz konusu. Burada önleyici tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Suç işleyen şahısların yakalanması ile yer ve yol uygulamalarındaki artışlar bu oranı düşürdü. 2018 yılında 7 öldürme olayı vardı. 2019 yılında bu sayı 5'e düştü ve 6 şahıs yakalandı" şeklinde açıklama yaptı.



"Bekçiler önemli katkı sağladı"



Vali Dr. Zülkif Dağlı ilde hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına ile ilgili olarak ise "Hırsızlıkta 2018 yılında 896 olay meydana gelmişken 2019 yılında 662 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarında yüzde 26,1 azalış var. Kameraların etkinliğinin artması ve bekçilerin devreye girmesi, gece uygulamalarının artması olay sayısını düşürdü. Dolandırıcılıkta 2018 yılında 132 olay yaşanırken 2019 yılında 120 olay yaşandı. Yüzde 9'luk bir azalış var" ifadelerinde bulundu.



2018 yılında 222 bin kişinin sorgulandığını, 2019 yılında bu sayının 452 bine çıktığını belirten Vali Dağlı, sorgu sayısında yüzde 203 artış yaşandığını, bin 343 şahısın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.



Vali Dr. Dağlı terör olaylarında de ciddi azalış olduğunu belirterek "2018'de 76, 2019 yılında ise 62 terör olayı var. Olaylar kapsamında 2019 yılında 8 kişi tutuklandı. Terör olaylarında da yüzde 12'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. FETÖ davaları sonuçlanıyor. 2019 yılında 85 şahsa işlem yapıldı. Bunlardan 8'i tutuklandı. DAEŞ konusunda bir kıpırdanma var. 2019 yılında 11 şahsa DAEŞ'ten işlem yapıldı. PKK'dan 1 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi" dedi.



2019 yılında meydana gelen kaçakçılık olayları ile ilgili olarak Zülkif Dağlı, "Narkotik bizim ciddi anlamda üzerinde durduğumuz bir konu. 2019 yılında 397 olay yaşındı. 114 kişi tutuklandı. Aydınlanma oranı yüzde yüz. 2019 yılında metamfetamin ve skank maddelerinin kullanımında artış olduğu görülüyor. Eroin ve esrar gibi maddelerin kullanımında azalma söz konusu" dedi.



Sokak olaylarında etkinliğin arttığını belirten Zülkif Dağlı "2018 yılında 116 şahıs, yakalandı. Bunların 83'ü tutuklandı. 2019 yılında ise 93 şahıs yakalandı ve 70'i tutuklandı. Polisin sokaktaki etkinliğini arttırdığını görüyoruz. Bilişim suçlarında yüzde 32'lik bir azalış olduğunu tespit ettik" diye konuştu.



Düzce'de 13 kişi hayatını kaybetti



2019 yılında bin 861 kazanın meydana geldiğini 13 kişinin de hayatını kaybettiğini kaydeden Dağlı "Trafik bizim çok önem verdiğimiz bir husus. 2018 yılında 2 bin 88 trafik kazası varken ve 18 vatandaşımız yaşamını yitirmişken, 2019 yılında kaza sayısının bin 861'e düştüğünü görüyoruz. 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza sayılarında da yüzde 10'luk bir azalma söz konusu. Abart egzoz konusunda hiç affımız yok, araçları bağlıyoruz. 5 bin 50 lira gibi bir cezası var. 2018 yılında 257 araca abart egzozdan işlem yapıldı. 2019 yılında ise bu sayı 262'ye çıktı" şeklinde açıklama yaptı.



"Sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanımı arttı"



2019 yılında sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanımında ciddi bir artışın yaşandığının altını çizen Zülkif Dağlı "Sürücü belgesi taşıma ve alkollü araç kullanımı konusunda bir vahamet söz konusu. 2018 yılında belgesiz araç kullanımı 727 iken 2019 yılında 892'ye çıktı. Yüzde 14'lük bir artış var. 2018 yılında 593 alkollü araç kullanımı varken 2019 yılında bu sayı 824'e yükseldi. Burada da yüzde 39'luk artış var. Bunlar vahim rakamlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bu olaylar nedeniyle 2018 yılında 15 milyon lira ceza yazılmışken, 2019 yılında 24 milyon lira ceza yazıldığını görüyoruz. Jandarma Bölgesinde de sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanımında bir artış var. 2018 yılında 394 sürücü belgesiz araç kullanılırken 2019 yılında bu sayı 625'e yükseldi. Yüzde 59'luk bir artış var. Alkollü araç kullanımını baktığımızda 2018 yılında 107 iken 2019 yılında 249'a yükselmiş. Yüzde 133 gibi çok ciddi bir artış söz konusu" dedi.



Jandarma bölgesinde asayiş olayları



Vali Zülkif Dağlı Jandarma bölgesinde yaşanan asayiş olayları ile ilgili de şu rakamları paylaştı: "Jandarma bölgesinde 2018 yılında 4 bin 262 asayiş olayı yaşanmışken bu sayı 2019 yılında 4 bin 363'e çıktı. Yüzde 2'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 3 öldürme vakası varken 2019 yılında bu rakam 2'ye düştü. 2 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarında jandarma Bölgesinde ne yazık ki yüzde 3'lük bir artış var. Dolandırıcılık konusunda ise 2018 yılında 31, 2019 yılında 27 vaka yaşandı. 2019 yılında 288 bin şahsın sorgulandığını ve 719 şahsın yakalama emrinin bulunduğu tespit edildi. Jandarma bölgesinde 2018 yılında 340 trafik kazası meydana geldi ve 4 vatandaş hayatını kaybetti. 2019 yılında ise 318 kaza yaşandı. 6 kişi öldü. Trafik kazalarının sıyışında yüzde 6'lık bir azalış var. Narkotik olaylarına bakıldığında geçen yıl 236 olay meydana geldi ve 29 kişi tutuklandı. 2019 yılında ise 201 olay yaşandı ve 34 kişi tutuklandı. Narkotik olaylarında yüzde 45'lik bir azalış var. Buda yapılan projelerin sonuç verdiğini gösteriyor. Burada da sentetik uyuşturucularda ve kenevir ekiminde yoğunluk olduğunu tespit ettik. Geçtiğimiz yıl 14, bu yıl ise 17 kilo esrar yakalandı. Terör olaylarına baktığımızda 2018 yılında 63 kişinin tutuklandığını görüyoruz. 2019 yılında ise bu sayı 9'a düştü. Terör olaylarında yüzde 76'lık bir azalış var. FETÖ'den 8 şahsa işlem yapıldığını görüyoruz. DAEŞ'in biraz kıpırdanma olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 iken bu yıl 10 şahsa işlem yapıldı. PKK ile ilgili de bu yıl 2 şahsa işlem yapıldı." - DÜZCE

Kaynak: İHA