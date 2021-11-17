Düzce'de artçı deprem mi oldu? Artçı deprem nedir, ne demek? Artçı deprem ne anlama geliyor?

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DÜZCE'DE DEPREM OLDU!

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Düzce'de saat 15.57'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi.

DÜZCE'DE ARTÇI DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Büyük panik yaratan depremle ilgili olarak canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şerif Barış, "Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı. Orta büyüklükte bu depremlerin olması normal. Fayın daha büyük bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bana göre bu normal bir deprem. Küçük artçılar sürebilir, İstanbul'u tetiklemez" dedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

"BURSA'DAKİ BİR DEPREM İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLABİLİR"

Art arda yaşanan depremler özellikle sosyal medya üzerinde de vatandaşları paniğe sevk ederken, CNN Türk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz bir gerçek karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ARTÇILAR SÜREBİLİR, İSTANBUL'U TETİKLEMEZ"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Şerif Barış da CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz... Orta büyüklükte bu depremlerin olması normal. Fayın daha büyük bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bu tür depremlerle insanların çok fazla tedirgin olmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri lazım. Bizim deprem öncesinde ev ve iş yerlerinde deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları anlatmamız lazım. Bana göre bu normal bir deprem. Küçük artçılar sürebilir, İstanbul'u tetiklemez." ifadelerine yer verdi.

ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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