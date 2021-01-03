Düzce'de arıcılara hibe desteği sağlanacak
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Düzce'de arıcılara hibe desteği sağlanacak

03.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:12
Düzce'de arıcılara hibe desteği sağlanacak

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki arıcılara alacağı makine ve ekipmana göre 30 bin liraya kadar karşılıksız yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki arıcılara alacağı makine ve ekipmana göre 30 bin liraya kadar karşılıksız yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020-2022 yıllarını kapsayan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 5 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, projeden Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) müracaat tarihi itibarıyla en az 3 yıldır kayıtlı, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, arı zehiri, apilarnil' den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcıların faydalanabileceği belirtildi.

Proje kapsamında arıcı barakası, boş kovan, güneş paneli ve bal süzme makinesi gibi ekipmanlara hibe desteği verileceği kaydedilen açıklamada, "Hibe desteğine başvurular 4 Ocak Pazartesi tarihinde başlayacak olup, yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru evrakları ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye uygun bulunan proje sahibi gerçek ve tüzel kişilere alacağı makine ve ekipmana göre 30 bin liraya kadar karşılıksız yüzce 50 hibe desteği verileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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