Düzce'de Aralık Ayında İhracatta İthalatta Azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azaldı, ithalat yüzde 30,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 10 milyon 221 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,9 azalarak 5 milyon 323 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İHA