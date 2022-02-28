Düzce'de araçları kara saplanınca ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler

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Düzce'de araçları kara saplanınca ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

AA, Gökhan Alkan - Güncel
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Düzce'de araçları kara saplanınca ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde araçları kara saplanınca ormanlık alanda mahsur kalan 6 köy sakininin imdadına jandarma yetişti.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde araçları kara saplanınca ormanlık alanda mahsur kalan 6 köy sakininin imdadına jandarma yetişti.

Aksaklar köyünün içme suyu hattındaki arızayı kontrol etmek için Kızıltepe mevkisindeki ormanlık alana giden 6 kişi, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Yığılca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazi araçlarıyla iki saatlik çalışma sonucu bölgeye ulaştı.

Herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenilen 6 kişi, kara saplanan araçlarının jandarma yardımıyla kurtarılmasının ardından yaşadıkları Aksaklar köyüne ulaştırıldı.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

Jandarma, Düzce, kar, Güncel, Haberler

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