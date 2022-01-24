Düzce'de araçları kara saplanarak mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'nin Yığılca ilçesinde aracı kara saplanarak mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde aracı kara saplanarak mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Hasanlar Barajı mevkisinde araç içerisinde iki kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye gitti.
Ekipler, bulunduğu yerden çıkamayan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Mahsur kalan 2 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri