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Düzce'de araç sayısı 113 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 112 bin 924 oldu.

Düzce'de araç sayısı 113 bine yaklaştı
30.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:45

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 112 bin 924 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 112 bin 924'e ulaştı. İlde 57 bin 56 otomobil, 2 bin 713 minibüs, bin 493 otobüs, 17 bin 366 kamyonet, 4 bin 650 kamyon, 17 bin 49 motosiklet, 12 bin 260 traktör, 337 özel amaçlı taşıt bulunuyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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