Düzce'de ara sınıflarda yüz yüze eğitim yapıldığı iddiasına inceleme
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Düzce'de ara sınıflarda yüz yüze eğitim yapıldığı iddiasına inceleme

27.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:16
Düzce'de ara sınıflarda yüz yüze eğitim yapıldığı iddiasına inceleme

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki bazı özel okulların ara sınıflarında yüz yüze eğitim yapıldığına ilişkin iddialar üzerine inceleme yapılacağını bildirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki bazı özel okulların ara sınıflarında yüz yüze eğitim yapıldığına ilişkin iddialar üzerine inceleme yapılacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ildeki yerel basın kuruluşlarına bazı özel okulların ara sınıflarında yüz yüze eğitim yapıldığına dair haberlerin yansıdığı belirtildi.

Müdürlükçe konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Haberlerde bahsi geçen bazı özel okulların ara sınıflarda yüz yüze eğitim yaptığı hususu ile ilgili olarak müdürlüğümüz maarif müfettişleri tarafından gerekli inceleme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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