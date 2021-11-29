Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi - Haberler
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Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle aparmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle aparmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.

Çuhallı Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde şiddetli lodos yüzünden bir apartmanın çatısından kopan demir ve beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, parçalar bazı evlerin camlarını da kırdı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, mahalle sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, çatıdan düşen malzemeler ekiplerce toplandı.

Hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.

Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi

Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi

Düzce'de apartman çatısından düşen parçalar ev ve araçlara hasar verdi

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