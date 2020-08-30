Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül olduDÜZCE'nin Esentepe Köyü'nde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı.

30.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:35

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

DÜZCE'nin Esentepe Köyü'nde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı. Anızlardan ormana sıçrayan alevler bir anda tüm alanı sardı. Yangında 10 hektar alan kül oldu.

Yangın 15.30 sıralarında Esentepe Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köyde ormanlık alan kenarında fındık harmanı sonrası oluşan anızları yakıldı. Anız yangını sonrası alevler rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bir anda tüm ormanı saran alevler nedeniyle 10 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Düzce, Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Köylüler ise ellerinde kazma ve küreklerle yangının daha da genişlemesini önlemek için otluk alanları kazarak toprakla kapatmaya çalıştılar. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri anız yakan kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi 3. Sayfa
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Güncel
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Hakan Ural Fatma Girik Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Gökhan Gönül Eddie Newton Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Düzce'de anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 18:35:03. #1.15#
title