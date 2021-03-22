Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

22.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:11
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde güneşli hava sebebiyle şemsiyesiz sokağa çıkan vatandaşlar, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde güneşli hava sebebiyle şemsiyesiz sokağa çıkan vatandaşlar, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, tentelerin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinde Düzce ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinde güneşli havayı gören Düzceliler ise yanlarına şemsiye almadan sokağa çıktı. Aniden bastıran sağanak yağışta vatandaşlar tentelerin altlarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yoluna devam ederken, bazı vatandaşlar sağanak yağış altında yürüyüşünü sürdürdü. - DÜZCE

Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Düzce'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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