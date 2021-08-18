Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı

Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de, isale hattındaki arıza sonucu D-100 kara yolundaki istinat duvarından sızan su ulaşımda aksamaya yol açtı.

Düzce'de, isale hattındaki arıza sonucu D-100 kara yolundaki istinat duvarından sızan su ulaşımda aksamaya yol açtı.

Çoban mevkisinde su borularının patlaması sebebiyle yer altında biriken su, battıçıktının istinat duvarlarından sızarak D-100 kara yolunun Bolu yönüne dökülmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve emniyet ekiplerine sevk edildi.

Su nedeniyle kara yolunun Bolu yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yan yol çökme tehlikesi nedeniyle kapatıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, ana isale hattındaki arıza nedeniyle su taşkını yaşandığı ve ekiplerin anında müdahale ederek arızayı gidermek için çalıştıkları bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Mesut Özil Fırat Aydınus Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de ana isale hattındaki patlak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:42:42. #1.14#

title