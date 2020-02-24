Düzce'de alzheimer hastalarına akıllı saat

24.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:01

DÜZCE'de, geçen aylarda kaybolan 3 alzheimer hastasından 2'sinin ölü bulunmasının ardından Düzce Valiliği, harekete geçti. Valilik, alzheimer hastaları için akıllı saat aldı. Bu saatlerle hastalar saat üzerinden ve hasta yakınları da telefonları üzerinden gelen uyarılarla daha rahat hareket edebilecek.

?Kentte, geçen aylarda 3 alzheimer hastası kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 2'si ölü olarak, biri ise 3 saat sonra fındık bahçesinde uyurken bulundu. Bunun üzerine bu kayıpların önüne geçilmesi için Düzce Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sağlık İl Müdürlüğü'yle birlikte ortak bir proje başlattı. Proje kapsamında, alzheimer hastalarına, akıllı saatler alındı. Hastalara dağıtılan akıllı saatler, anlık konum takibi yaptığı gibi telefonlara yüklenen uygulamadaki harita üzerinde güvenli alan oluşturulması ve bu alanın dışına çıkan alzheimer hastası kişileri uyarma özelliklerini barındırıyor.

Projeyle ilgili bilgiler veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Biz ilk vatandaşımız kayıp olduğunda Düzce Valiliği olarak bunu proje haline getirdik. Biz 'bu konuda ne çözümler bulabiliriz?' şeklinde düşündük. Bu saatler kola takıldığı zaman nereye giderlerse gitsinler, bulma şansımız var. Teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Büyüklerimiz bizim için önemli, sağlık içinde, emin ellerde nerede olduklarını bilmemiz bizim için önem arz ediyor. Kendi çocukları ve yakınları içinde oldukça önemli. Bu anlamda ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık. Yaptığımız tespitlere göre Düzce'de 1600 hastamız var. Doktor raporu olan ve almaya imkanı olmayan hastalarımıza bu saatlerden vereceğiz ve kullanmalarını sağlayacağız. Onlardan isteğimiz mutlaka kollarına takılı vaziyette dursun. Abdest alıp yada başka şekilde çıkardıkları zaman mutlaka tekrar takmaları sağlansın. Büyüklerimizin yakınları, çocukları saati takıp, takmadıklarına dikkat etsinler. Bunları takip etmek gerekiyor. Bu bir hastalık. Biz en azından tedbir alarak, onların emin ellerde bulunduralım istiyoruz. İmkanı olmayan, doktor raporu olanlara dağıtacağız." dedi.'HEM HASTA HEM HASTA YAKINI İÇİN'Saatin çalışma yöntemi hakkında bilgiler veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Yılmaz, "Saatlerde öncelikle S.O.S arama tuşu var. S.O.S tuşuna basınca direk 112'ye ulaşarak çağrı düşüyor. Telefonlara yüklediğini uygulama sayesinde anlık konum takibi yapabiliyorsunuz. Anlık nabız takibi, sesli mesaj özellikleri var. Hasta düştüğü zaman sensörler sayesinde telefona uyarı veriyor. Eğer kişi uzun süre hareketsiz kaldıysa bununla ilgili olarak uyarısı var. Bunlarla birlikte hastalarınıza güvenli bir alan belirleyebiliyorsunuz. Telefondaki uygulamadan belli bir kilometre alanı çiziyorsunuz, hastanız bu alanın dışına çıkınca size telefondan uyarı geliyor. Android ve İOS uygulamasına uyumlu bir saat" dedi.

Valilik makamında 8 alzheimer hastasına saatler verilirken, hasta yakınları bundan sonra içlerinin daha rahat olacağını söyledi.

Kaynak: DHA