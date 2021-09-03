Düzce'de akıl almaz kaza
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Düzce'de akıl almaz kaza

Düzce'de akıl almaz kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 06 FU 065 plakalı Toyota marka araç Ömer Seyfettin Sokaktan, Mehmet Akif Caddesinde döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarparak ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç çekici yardımı ile düzeltilip çekiciye yüklendi. Ardından yol trafiğe açıldı. - DÜZCE

Düzce'de akıl almaz kaza
Düzce'de akıl almaz kaza
Düzce'de akıl almaz kaza
Düzce'de akıl almaz kaza
Düzce'de akıl almaz kaza
Düzce'de akıl almaz kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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