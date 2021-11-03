Düzce'de "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi - Haberler
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Düzce'de "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de

Düzce Halk Eğitim Merkezi'ndeki 53 kadın kursiyere "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

DÜZCE (AA) - Düzce Halk Eğitim Merkezi'ndeki 53 kadın kursiyere "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince düzenlenen eğitimlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili yapılması gerekenler ile alınacak önlemlere ilişkin sunum yapıldı.

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) de 53 kadın kursiyere tanıtıldı.

Uygulama, 20 kursiyerin cep telefonuna indirildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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