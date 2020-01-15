Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı
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Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

15.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:40
Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Batı 'nin önemli limanlarından 'nin ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

70 santimetre boyundaki, 8 kilogramlık levrek tezgahta hiç beklemeden satıldı.

Levreği, kilogramı 120 liradan 960 liraya satan balıkçı Volkan , yaptığı açıklamada, levreği kilogramı pahalı olduğu için genelde işletme sahiplerinin aldığını belirtti.

Sarıkaya, "Levrek lezzetli bir balıktır. Hiçbir şeye değişilmez. Güzeldir çok lezzetlidir." dedi.

Kaynak: AA
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