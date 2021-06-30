Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
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Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Düzce'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yıldıztepe köyünde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Halil Keskin (60), rahatsızlanarak yere düştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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