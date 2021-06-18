Düzce'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Düzce'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Düzce'de ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce'de, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nazif Söylemez idaresindeki 67 DZ 168 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Düzce Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Sürücü Nazif Söylemez ile araçtaki Sabriye, Hüseyin ve Hatice Söylemez yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis istasyonuna bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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