Düzce'de 9 yaşındaki engelli çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi - Haberler
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Düzce'de 9 yaşındaki engelli çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

Düzce'de 9 yaşındaki engelli çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de 9 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, jandarma ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de 9 yaşındaki bedensel engelli çocuğa, jandarma ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naci Akkaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, eşi Aylin Akkaş ile kentteki rehabilitasyon eğitim merkezlerini ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Akkaş, ziyarette, tekerlekli sandalyedeki Senanur Yeşilyurt'un doğum gününün yaklaştığını öğrendi.

Küçük kıza sürpriz doğum günü kutlaması yapmak isteyen Akkaş ve eşi, İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Biriminden yardım isteyerek bir organizasyon hazırladı.

Kutlama için Yeşilyurt, okulundan öğretmeni ve ailesiyle özel araçla alınarak İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerine getirildi.

Burada hazırlanan pastayı gören kız çocuğu ve ailesi, duygulu anlar yaşadı.

Yeşilyurt'un ailesi, kızlarının doğum gününü kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Düzce'de 9 yaşındaki engelli çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

Düzce'de 9 yaşındaki engelli çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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