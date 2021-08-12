Düzce'de 8 milyon 353 bin 657 hayvan bulunuyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvancılık ile uğraşan kişiler, doğum yapan hayvanlarını tarım ve orman il müdürlüğüne gönderiyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvancılık ile uğraşan kişiler, doğum yapan hayvanlarını tarım ve orman il müdürlüğüne gönderiyor. Buna göre Düzce'de 8 milyon 353 bin 657 hayvan bulunuyor.

Düzce'nin en önemli ekonomik gelir kapılarından birisi olan hayvancılıkla ilgili istatistiki bilgiler belirlendi. Buna göre Düzce'de hayvancılık ile uğraşan çiftçiler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne her doğan yeni hayvanda, alış verişte hayvanlar ile ilgili bilgi veriyor. Buna göre Düzce'de en çok tavuk bulunuyor. Tavuk sayısı 8 milyon 173 bin 650'ye ulaşırken, en az hayvan sayısı ise 10 baş ile katır olarak kayıtlara geçti. 66 bin 100 baş büyükbaş, 62 bin 48 baş sığır, 4 bin 52 baş Manda, 20 bin 850 baş küçükbaş, 19 bin 931 baş koyun, 919 baş keçi, 306 baş at, 67 baş eşek, 381 baş hindi, 3 bin 390 baş kaz ve bin 953 baş ördek Düzce'de hayvancılıkla uğraşan çiftçilerde bulunuyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı