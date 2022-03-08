Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü - Haberler

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Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Düzce'de sivil toplum kuruluşları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de sivil toplum kuruluşları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Pankart açarak sloganlar eşliğinde yürüyen grup, Anıtpark Meydanında basın açıklaması yaptı.

Grup, toplu fotoğraf çekiminin ardından dağıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Mart, Güncel, Haberler

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