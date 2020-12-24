Son dakika haberi | Düzce'de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı
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Son dakika haberi | Düzce'de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı

24.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:06
Son dakika haberi | Düzce'de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Çilimli İlçesinde kaçak alkol operasyonunda toplamda 77 bin litre sevke hazır damıtılmış alkol ele geçirildi.

Düzce'nin Çilimli İlçesinde kaçak alkol operasyonunda toplamda 77 bin litre sevke hazır damıtılmış alkol ele geçirildi.

Olay Düzce'nin Çilimli İlçesinde meydana geldi. Gelen kaçak alkol ihbarı üzerine çalışma başlatan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışmalar neticesinde Çilimli İlçesi'nde, kurulma aşamasında olan bir işletmede denature halde bulunan etil alkolün saflaştırılarak kaçak alkol üretiminde kullanılacağı bilgisine ulaştı. Bilgilere ulaşan jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler belirlenen adreste yaptığı aramalarda 35 bin litre denature halde tank içinde etil alkol, 42 bin litre sevke hazır damıtılmış alkol olmak üzere toplamda 77 bin litre kaçak alkol ele geçirdi.

Jandarma ekipleri meydana gelen olayla ilgili işletme sorumlusu E.Z.Y. ile birlikte 9 işletme çalışanını gözaltına aldı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Enes Bektaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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