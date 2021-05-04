Düzce'de 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi
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Düzce'de 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi

Düzce'de 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alo 174 Gıda Hattına gelen şikayetleri değerlendirerek gıda ve yem denetimlerini sürdürdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alo 174 Gıda Hattına gelen şikayetleri değerlendirerek gıda ve yem denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında 765 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı 'Alo 174 Gıda Hattı' Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Mart ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 9 şikayet, ekipler tarafından incelendi. İncelemelerde herhangi bir sorun görülmedi. Ayrıca ekipler Mart ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim iş yerlerinde 724, yem satışı yapan iş yerlerinde 41 olmak üzere toplam 765 denetim gerçekleştirdi.

114 adet gıda ve yem numunesi alındı

Gıda İhracatı için 88, izleme vb. programlar için 19, yem izleme programları için ise 7 adet olmak üzere toplam 114 adet numune alındı. Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerden gelen 23 tanesinin sonuçları uygun çıktı. Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 53'üne işletme kayıt belgesi de verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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