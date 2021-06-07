7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde P.Z idaresindeki 06 ESB 065 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kırmızı ışıkta önünde duran G.F. yönetimindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.

Arkadan gelen 5 araç da yol ortasında kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Y, Melahat K, Hatice, Sevgi ve Mehmet Ali U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde P.Z idaresindeki 06 ESB 065 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kırmızı ışıkta önünde duran G.F. yönetimindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.

Arkadan gelen 5 araç da yol ortasında kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Y, Melahat K, Hatice, Sevgi ve Mehmet Ali U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:16:18. #1.15#

title