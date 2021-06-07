DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI
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DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, D-100 Karayolu üzerinde 1 cip, 1 kamyonet ve 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, D-100 Karayolu üzerinde 1 cip, 1 kamyonet ve 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Bu sırada arkadan gelmekte olan 1 cip, 1 kamyonet ve 4 otomobil ardı ardına birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Yıldız, Melahat Kaba, Hatice Uğurlu, Sevgi Uğurlu ve Mehmet Ali Uğurlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI
DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI
DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI
DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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