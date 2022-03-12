Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
Düzce'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle merkeze bağlı 2 köy, Kaynaşlı'da 17, Yığılca'da 19, Akçakoca'da 14, Gölyaka'da 5, Çilimli'de 2, Gümüşova'da 5 ve Cumayeri'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yollarda yoğun çalışmasını sürdürüyor. - DÜZCE