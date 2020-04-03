Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi
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Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstündeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılmasına yönelik çalışma kapsamında kolonyasıyla ünlü Düzce'de hazırlanan 2 tır kolonya, Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

03.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:00
Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstündeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılmasına yönelik çalışma kapsamında kolonyasıyla ünlü Düzce'de hazırlanan 2 tır kolonya, Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından Düzce'nin merkeze bağlı Yeni Taşköprü köyünde faaliyet gösteren fabrikada 300 bin şişe kolonya hazırlandı.

Kolonya fabrikasında 10 günlük çalışma sonucu üretilen 300 bin şişe kolonya, paketler halinde iki ayrı tıra yüklendi.

Tırların Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi dolayısıyla fabrika bahçesinde düzenlenen programda konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'nin bu ve benzeri örnek oluşumlarda her zaman başı çekeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığının 6 büyük kolonya firmasına bu işi verdiğini dile getiren kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın kolonya üreticilerine verdiği üretim programına göre bugün ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bunlar 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu görevi bize verdikleri için gurur duyuyoruz. Bizim gibi 6 firma daha bu operasyonu yapıyor. İnşallah dağıtılan kolonyalar vatandaşlarımıza sağlık getirir, faydası olur. Biz bundan gurur duyarız. İlk önce konuşacağımız konunun önce vatan olduğunu söylemek istiyorum. Başka konumuz yok. Önce vatanımızı düşüneceğiz. Sonra hizmetimizi yapacağız. Biz bize düşen görevi yapıyoruz. Sokağa çıkmamamız gerekli. Sağlık çalışanlarına yardımcı olmamız gerekli. Aynı zamanda emniyet güçlerimize yardımcı olmamız gerekli. Personelim zor şartlarda canla başla çalışıyor. İnşallah sonu iyi biter."

Daha sonra kolonya yüklü tırlar fabrika çalışanlarınca Türk bayraklarıyla uğurlandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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