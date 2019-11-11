Düzce'de 61 noktada 40 bin fidan dikildi

11.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Düzce'de 61 noktada 40 binin üzerinde fidan toprakla buluştu.



Düzce'deki fidan dikim töreni Gümüşpınar Köyü Fidanlık mevkiinde gerçekleştirildi. 50 dönümlük araziye 5 farklı türde 12 bin fidan dikildi. Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, etkinlik kapsamında yanan alanlar ve köy okulları başta olmak üzere, okul bahçeleri, yol kenarları, kamusal alanlar, bozuk orman arazileri, askeri birlikler, ibadethaneler ve sağlık ocaklarının fidan dikim alanları olarak belirlendiği söyledi.



Kağan, deprem sonrası Düzcelilere umut olan Gümüşpınar'daki alanın yeşerecek fidanlar ile geleceğe de umut ve nefes olacağını kaydederek "81 ilde, 2023 noktada, 3 saat içerisinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü olarak 44 noktada 30 bin fidan dikimi yaptık. Gümüşpınar mahallesindeki 50 dönümlük alanda 2 bin adet Türk fındığı, 2 bin adet biberiye, 4 bin adet kekik, bin adet üvez, 3 bin adet kestane olmak üzere toplamda 12 bin adet fidan dikildi. Bu saha 12 Kasım Düzce depreminin yaralarını sarmak üzere geçici barınma yeri olarak kurulmuş bir alandır. Bu alan üzerinde kurulan prefabrikler binlerce vatandaşımıza kötü günlerde umut oldu. Bu sahada kuracağımız orman ile umutlar yeniden yeşerecek ve geleceğe nefes olacaktır. Bu vesile ile depremde hayatına kaybedenlere ve bu vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet dilerim" dedi.



Vali Dr. Zülkif Dağlı ise Düzce'nin yüzölçümünün yüzde 52'sini ormanların oluşturduğunu hatırlattı. Düzcelinin 40 binin üzerinde fidan bağışı yaparak 'Seferberlikte Bizde Varız' dediğini kaydeden Dağlı şöyle konuştu: "11 Kasım tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Ülkemizin her yerinde 11 milyon ağacımız toprakla buluştu. Bu yıl içerisinde ülke genelinde 250 milyon fidan dikilecek. Düzce'de 41 binin üzerinde ağacın dikimini 61 noktada yaptık. Düzce orman varlığı açısından çok şanslı. Yüzölçümümüzün yüzde 52'si orman. Bununda yüzde 97'si nitelikli ve kaliteli orman statüsünde. Nüfusumuzun yüzde 65'i Melen su havzası içerisinde 1 milyar 650 milyon metre küp su varlığı ile çok önemli bir konumdayız. Melen Barajı projesi bittiği takdirde 1 milyon metreküp suyu İstanbul'a göndermiş olacağız. 80 civarında köyümüz orman köyü statüsünde. 70 bin orman köylümüz var. Bu köylülerimize 13 yıldır toplamda 20 milyon lira orman desteği sağlandı. Türkiye'de büyük ova olarak ilan edilen 141 ovadan biri de ilimizde bulunmakta. Verimli tarım alanlarına sahibiz. Bizim amacımız hem ormanlarımızı korumak hem de yeni orman alanları oluşturmak. Milli ağaçlandırma seferberliğimiz hayırlı olsun. Bizde 40 binin üzerindeki fidan ile bu seferberlikte varız dedik. Bayram havasında şenlik havasında bir etkinlik yapıldı."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler fidanları toprakla buluşturdular. - DÜZCE

Kaynak: İHA