AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

DÜZCE Düzce'nin Karadeniz sahili olan Akçakoca İlçesinde 6 metreyi bulan dalgalar, mendireği aştı.

Batı Karadeniz bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Dalga boyu 6 metreyi geçerken dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ise barınağa gizlenmek zorunda kaldı.