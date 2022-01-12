Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü - Haberler
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Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Güncel

Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdüDÜZCE Düzce'nin Karadeniz sahili olan Akçakoca İlçesinde 6 metreyi bulan dalgalar, mendireği aştı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

DÜZCE Düzce'nin Karadeniz sahili olan Akçakoca İlçesinde 6 metreyi bulan dalgalar, mendireği aştı.

Batı Karadeniz bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Dalga boyu 6 metreyi geçerken dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ise barınağa gizlenmek zorunda kaldı.

Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

Düzce'de 6 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

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İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Son Dakika Haberleri

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