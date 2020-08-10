Düzce'de 6 metre derinliğindeki su deposuna düşen muhtar yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, temizlemek istediği köyün su ihtiyacının karşılandığı depoya düşerek yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
10.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:07
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, temizlemek istediği köyün su ihtiyacının karşılandığı depoya düşerek yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
Çiçekpınar köyünün muhtarı Yılmaz Gonca (60), köyün su ihtiyacının karşılandığı 6 metre derinliğindeki depoyu temizlerken dengesini kaybetti.
Depoya düşen muhtarın yaralandığını fark eden köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla depodan çıkarılan Gonca, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA