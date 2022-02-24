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Düzce'de 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde binanın 6. katından düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde binanın 6. katından düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Haliloğlu Sokak'taki binanın 6. katındaki evinin balkonunda bulunan Tuğba Sena Ş. (46), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Düzce'de 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Düzce'de 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Osmaniye, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haberler

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