Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü - Haberler
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Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Düzce'de apartmanın 6. katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Düzce'de apartmanın 6. katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.

Düzce Konuralp Orhangazi Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katında yaşayan Fatma Karacaoğlu, henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının cam silerken düştüğünü belirttiği Karacaoğlu'nun, 5 ay önce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören oğluyla yaşamak için apartmana taşındığı öğrenildi.

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

Son dakika haber... 6. kattaki pencereden düşen kadın öldü

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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