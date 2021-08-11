Düzce'de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor
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Düzce'de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor

Düzce'de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce'de dış göç olarak görülen kişi sayısı belli oldu.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce'de dış göç olarak görülen kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce'de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Türkiye istatistik kurumu her yıl düzenli olarak ülke genelinde ki istatistiki bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda Düzce'de yaşayan yabancı uyruklu sayıları da belli oldu. Buna göre Düzce'de dış göç olarak görülen ve göç idaresi müdürlüğünde kayıtlı olan yabancı uyruklu sayısı 6 bin 208 olarak belirlendi. Düzce'de yaşayan bu kişilerin Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenirken, Almanya, İngiltere ve Surinam gibi bölgelerden de göç edenlerin olması dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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