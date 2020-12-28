Düzce'de 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Düzce'de 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:04
Düzce'de 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi üzerinde seyreden Müslüm Doğan idaresindeki 54 YT 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Çivi Deresi'ne devrildi.

Otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Doğan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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