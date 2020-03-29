Düzce'de 5 Meslek lisesi siper maske üretimine başladı
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Meslek Lisesi, Düzce, Güncel

Düzce'de 5 Meslek lisesi siper maske üretimine başladı

19) ile mücadele kapsamında Düzce'de 5 meslek lisesinde 3D yazıcılar ile siper maske üretimine başladı.

29.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:00
Düzce'de 5 Meslek lisesi siper maske üretimine başladı

19) ile mücadele kapsamında Düzce'de 5 meslek lisesinde 3D yazıcılar ile siper maske üretimine başladı. Meslek Liseleri bölgede bulunan sağlık kuruluşlarına siper maskeleri tam gün esasına uygun olarak üreterek teslim edecek.

Korona Virüs ile mücadele kapsamında Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları ile 5 meslek lisesinde 3D yazıcılar ile siper maske üretimi başladı. Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumayeri Çok Programlı Lisesi 3D Yazıcılar ile üretilen siper maskeler, Türkiye genelinde yapılan Korona Virüs ile mücadele çerçevesinde, sağlık kurumlarının ihtiyacı olan siper maskelerin üretimlerine başadı. Üretimler tam gün esasına uygun olarak devam edecek. Siper maskeler, Düzce'de bulunan sağlık kurumlarına, talep gelmesi halinde çevre illerdeki sağlık kurumlarına, eczanelere, hasta ile yüz yüze iletişim halinde olan hizmet birimlerine öncelikli olarak dağıtılacak. Tasarımları, üretici firma tarafından Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla ulaştırılan siper maskeler, dezenfekte edilerek uzun süre kullanabilecek şekilde imal ediliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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