Düzce'de 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıyusuflar Mahallesi Selin Sokak'ta yaşayan Derya Solak (40), 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden düştü.
Ağır yaralanan Solak, komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Solak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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