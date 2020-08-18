Düzce'de 5 dönüm fındıklık yandı
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Düzce'de 5 dönüm fındıklık yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi bağlı Güney köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 5 dönüm fındık arazisini küle döndürdü.

Düzce'de 5 dönüm fındıklık yandı
18.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:36

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi bağlı Güney köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 5 dönüm fındık arazisini küle döndürdü.

Yangın, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Güney Köyü Güneyaltı mevki'inde bulunan bir fındıklıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındıklıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. 5 dönümlük alanı küle çeviren yangını söndürebilmek için bölgeye gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri uzun uğraş verdi. Köylülerinde yardım ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ormana ulaşmadan söndürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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