Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
DÜZCE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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