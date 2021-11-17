Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (5) - Haberler
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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (5)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (5)

VALİ ATAY: YIKILAN BİNAMIZ YOKDüzce Valisi Cevdet Atay, 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle öncelikle tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum.

DÜZCE (DHA) - VALİ ATAY: YIKILAN BİNAMIZ YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay, 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle öncelikle tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Çok şükür ki deprem nedeniyle herhangi bir can kaybımız ya da yıkılan bir binamız yok. Afad ve gönüllü ekiplerimiz hemen sahaya indi. Gelen ihbarları değerlendireceğiz" dedi.

ARTÇI DEPREMLER OLDU

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre, saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Saat 15.53'te 1.6, saat 15.55'te 1.5 ve saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.


" >Deprem
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