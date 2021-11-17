Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3) - Haberler
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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3)

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOKDüzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

DÜZCE (DHA) - BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOK

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, "Kötü bir haber yok. Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" dedi.Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.


Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3)

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3)

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