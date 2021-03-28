Düzce'de 5 bin kandil şekeri dağıtıldı

Düzce Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde 5 bin adet kandil şekeri dağıttı.

Düzce Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehir merkezinde 5 bin adet kandil şekeri dağıttı.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte gün içerisinde Anıtpark, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda stantlar kurularak, toplam 5 bin adet kandil şekeri dağıtıldı. Çocuklara ise çikolata hediye edildi. Cedidiye Cami ve Büyükcami meydanında da stantlar kurup, vatandaşın kandilini kutlayan belediye ekipleri, akşam namazının ardından da vatandaşlara şeker ikram etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı