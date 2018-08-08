Düzce'de 5 Bin Borç Yapılandırma Başvurusu Yapıldı

Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik borçların yapılandırılması kapsamında Düzce Belediyesine haktan yararlanmak için 5 bin 399 mükellef başvurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kamu borçlarının yapılandırılarak tahsilatına ilişkin ilk olarak açıklanan 31 Temmuz başvuru tarihine kadar Düzce Belediyesinin çeşitli birimlerine başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Düzce Belediyesinde yasa kapsamında her türlü vergi, kira, su alacakları, ücretler gibi borçlanmalara yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Borç yapılandırmasına ilişkin son olarak açıklanan 27 Ağustos tarihine kadar işlemler sürecek. Bunun için öncelikli olarak Düzce Belediyesinde yasadan yararlanmak isteyenler için ayrı bir servis oluşturuldu. Vatandaşlar sadece tek bir servisten işlemleri gerçekleştirmeye devam edecekler. İşlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için Düzce Belediyesi tarafından müracaat matbu dilekçeleri hazırlandı."