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Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı Düzce'de kar sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de kar sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı. Gece gündüz çalışan ekipler, 47 yolu ulaşıma açtı.

Düzce'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle kar kalınlıkları yer yer 30 santimetreye ulaştı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 90 santimetreye çıkarken, 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın açılabilmesi için kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren çalışmalarına başladı. Gece saatlerinden itibaren yapılan çalışmalarda 47 köy yolu trafiğe açıldı. Kalan köy yollarında ise çalışmalara devam edilirken, yağış ile birlikte diğer yollarında kapanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

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İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı Düzce'de kar sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı.

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