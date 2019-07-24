Düzce'de 47 afetzedeye acil yardım ödemesi yapıldı

Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrasında, yapıları ağır ve yıkık derece hasar gören 47 afetzedeye acil yardım ödemeleri yapıldı.

Düzce'de meydana gelen yağış sonrası oluşan selde bugüne kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında; selden köylerde 319 az hasarlı, 45 ağır hasarlı, 84 yıkılan bina olmak üzere toplamda 477 bina ve yapının zarar gördüğü tespit edilmişti. Gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğünü duyuran Düzce Valiliğinden konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedeye acil yardım ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Düzce Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzce ili genelinde 17.07.2019 tarihinde meydana gelen sel, su baskını ve heyelan sonrası meydana gelen, genel hayatı etkileyen afet sebebiyle, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedemize acil yardım ödemeleri yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" - DÜZCE

Kaynak: İHA