Düzce'de 404 bin Kovid-19 aşısı uygulandı

Düzce'de aşı seferberliği kampanyası kapsamında 404 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Düzce'de aşı seferberliği kampanyası kapsamında 404 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Vali Cevdet Atay'ın önderliğinde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampanya, köy ve mahallelerde devam ediyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyeler iş birliğinde 404 bin doz aşı uygulandı.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda aşı mesaisine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş